Gerçeğin Peşinde Duran kimdir? konusu nedir?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Sorunlara çözümler aranan program da bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

Duran sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla evlilik yoluna girer. Duran tarafından çeyizler alınır, ev eşyaları alınır fakat kadın Duran'ı bırakıp gider. Ev için aldıkları eşyaları da alıp kaçan kadın Duran'ı dolandırır. Duran şimdi ne yapacak dolandırıcı kadın nerede?