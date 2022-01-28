Gerçeğin Peşinde Duran kimdir? konusu nedir?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Sorunlara çözümler aranan program da bu hafta neler olacağı merak ediliyor.
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Sorunlara çözümler aranan program da bu hafta neler olacağı merak ediliyor.
Duran sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla evlilik yoluna girer. Duran tarafından çeyizler alınır, ev eşyaları alınır fakat kadın Duran'ı bırakıp gider. Ev için aldıkları eşyaları da alıp kaçan kadın Duran'ı dolandırır. Duran şimdi ne yapacak dolandırıcı kadın nerede?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12