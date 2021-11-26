Gerçeğin Peşinde Can'a ne oldu? Can bulundu mu?

Gerçeğin Peşinde programı Can'ın kaybolması herkesi üzdü. Can en son evde sabah 06:00'da kahve içmiş ve dolaşmak için evden çıkmış ve eve bir daha gelmemiş. Şimdi herkes Can'ın kaçıp kaçmadığını veya kaçırıldığını merak ediyor.

Can Bulundu mu?

Can evde kahve içip sabah saatlerinde dışarıya çıkmış.Can bir daha eve gelmemiş.

Can bulunacak mı şimdi herkes programı kaçırmadan seyrediyor. Can'ın eve dönmesi umut ediliyor.