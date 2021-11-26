Gerçeğin Peşinde Bayazıt Amca

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Bayazıt Amca

Gençken sevdiği kadına kavuşamayan Bayazıt amca Serap Paköz'den yardım istiyor.

Amca sevdiğine kavuşacak mı şimdi herkesin aklında bu soru var. Amcanın neden gençken evlenemediğide akıllarda soru işareti..

Bayazıt amca 70 yaşında ve ben aşk evliliği yaşamak istiyorum diyor. İzleyiciler hayret içeresinde.