Gerçeğin Peşinde Barış kimdir? Barış'ın konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün öğle saatlerin de ekranlarda seyircilerle buluşuyor. Programda kayıp olanlar bulunuyor. Araların da sıkıntı olan aileler de katılıp çözümler bulunuyor.

Barış'ın mutlu bir evliliği varmış. Fakat Barış son günlerde eşinin onu aldattığından şüphelenmiş.

Bir gün eşi küçük oğlunu alıp evden kaçmış. Barış şimdi eşini bulamıyor.

Programa katılan Barış eşini bulabilecek mi?