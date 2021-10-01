Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu ne? 1 Ekim 2021
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı olan Gelinim Mutfakta her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın ve günün birincisi seçilecek. Demet Akalını'n sunduğu Gelinim Mutfakta programında Günün birincisi seçilirken aynı zamanda yarışmacılardan biri programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta programına veda eden isim kim? Gelinim mutfakta 1 Ekim cuma puan durumu nedir? haftanın birincisi kim oldu? günün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı olan Gelinim Mutfakta her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın ve günün birincisi seçilecek. Demet Akalını'n sunduğu Gelinim Mutfakta programında Günün birincisi seçilirken aynı zamanda yarışmacılardan biri programa veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta programına veda eden isim kim? Gelinim mutfakta 1 Ekim cuma puan durumu nedir? haftanın birincisi kim oldu? günün birincisi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM 2021 CUMA PUAN DURUMU
Aslıhan:
Yaren:
Yeşim:
1 EKİM GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz oylama yapılmadığı için birinci olan isim belli değildir. Puanlama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir.
KİM ELENDİ?
Elenen isim belli değildir...
GÜNÜN TARİFİ
Gelinler haftanın final gününde kadayıflı irmik helvası tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizden öğrenebili
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1