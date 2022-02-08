Gelinim Mutfakta günün menüsü 8 Şubat Salı

Gelinim Mutfakta'ya başvuru nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler? Bu hafta hangi yarışmacılar yarışmaya katılıyor? Hangi yemekler yapılacak? Bu haftanın menüsü nedir? Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?

Sinema - TV 08.02.2022, 13:35 08.02.2022, 13:33
Gelinim Mutfakta günün menüsü 8 Şubat Salı

Gelinim Mutfakta'ya başvuru nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler? Bu hafta hangi yarışmacılar yarışmaya katılıyor? Hangi yemekler yapılacak? Bu haftanın menüsü nedir? Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI

Gelinim mutfakta her hafta daha heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Cuma günü kazanamayan gelinin elenmesiyle programa yeni yarışmacılar katılacak. Saat 13:00'da ekranlarda olacak yarışmaya hangi yeni gelin ve kaynananın katılacağı merak ediliyor.

GÜNÜN MENÜSÜ

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1
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 23 49
2. 1461 Trabzon FK 23 49
3. Sivas Belediyespor 23 44
4. Bodrumspor 23 43
5. Somaspor 22 41
6. Çorum FK 23 40
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 23 40
8. Afjet Afyonspor 22 38
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 22 36
10. Ankaraspor 23 32
11. Serik Belediyespor 23 29
12. Etimesgut Belediyespor 23 29
13. Diyarbekirspor 23 28
14. İnegölspor 23 28
15. Turgutluspor 23 23
16. Sarıyer 23 22
17. Adıyaman FK 22 22
18. Ergene Velimeşespor 23 18
19. Kahramanmaraşspor 23 13
20. Niğde Anadolu FK 23 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13