Gelinim Mutfakta günün menüsü 20 Aralık Pazartesi

Gelinim Mutfakta'ya başvuru nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler? Bu hafta hangi yarışmacılar yarışmaya katılıyor? Hangi yemekler yapılacak? Bu haftanın menüsü nedir? Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI

Gelinim mutfakta her hafta daha heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Cuma günü kazanamayan gelinin elenmesiyle programa yeni yarışmacılar katılacak. Saat 13:00'da ekranlarda olacak yarışmaya hangi yeni gelin ve kaynananın katılacağı merak ediliyor.

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