Gelinim Mutfakta günün menüsü 11 Mart Cuma

Hafta içi her gün heyecanla devam eden yarışmanın yeni yarışmacıları ve günün menüsü merak ediliyor. Peki lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmanın kazananı yeni yarışmacılardan kimler olacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI

Gelinim mutfakta her hafta daha heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Cuma günü kazanamayan gelinin elenmesiyle programa yeni yarışmacılar katılacak. Saat 13:00'da ekranlarda olacak yarışmaya hangi yeni gelin ve kaynananın katılacağı merak ediliyor.

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