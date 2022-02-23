Gelinim Mutfakta 23 Şubat Çarşamba puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?
Gelinim Mutfakta zorlu ve heyecanlı geçiyor peki bu hafta kim daha başarılı olacak hangi yarışmacının yemekleri daha lezzetli olacak? Hangi yarışmacı elemeyi geçecek hangi yarışmacı elenmeyecek? Peki, yarışmada bugün yarışan gelinler kaynanalarından kaçar puan alacak. Ekranların ilgiyle izlenen programında bugün neler olacak? Bu hafta programı kim sunacak yarışmacıları kimler?
puan durumu:
Toplam puan durumu
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|26
|58
|2. 1461 Trabzon FK
|26
|55
|3. Bodrumspor
|26
|50
|4. Sivas Belediyespor
|26
|48
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|26
|48
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|26
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|26
|44
|9. Çorum FK
|26
|43
|10. İnegölspor
|26
|37
|11. Ankaraspor
|26
|36
|12. Etimesgut Belediyespor
|26
|33
|13. Serik Belediyespor
|26
|30
|14. Diyarbekirspor
|26
|28
|15. Adıyaman FK
|26
|28
|16. Sarıyer
|26
|27
|17. Turgutluspor
|26
|25
|18. Ergene Velimeşespor
|26
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17