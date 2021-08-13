Gelinim Mutfakta 2021 yeni sezon tarihi belli oldu!

Gelinim Mutfakta 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Demet Akalın'la Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yarışma programını Demet Akalın sunacak. Ünlü popçunun sonucu koltuğunda oturacağı yarışma için izleyicilerin de heyecanlı olduğu biliniyordu. Peki Demet Akalın'la Gelinim Mutfakta 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi ve detaylar haberimizde…



Kanal D'de kayınvalideler ve gelinlerin kıyasıya rekabetine sahne olan yarışma programı Gelinim Mutfakta 2021 yeni sezon tarihi açıklandı. Seda Sayan'ın ayrılması sonrasında gelinim mutfakta yeni sezonda sonucu koltuğunda Demet Akalın oturacak. Ünlü popçu Demet Akalın programla anlaşma yapmadan önce Seda Sayan'da bir anlaşmazlık yaşamıştı. Gelinim Mutfakta yeni sezon için imza atan Demet Akalın sosyal medya hesabından programın yayın tarihini duyurdu. Aynı zamanda Gelinim Mutfakta 2021 yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

GELİNİM MUTFAKTA 2021 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Merakla beklenen Gelinim Mutfakta 2021 yeni sezon tarihi netleşti. Demet Akalın'ın sunumuyla ekranlara gelecek olan yarışma programı 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Kanal D'de saat 13.00'te izleyici karşısına çıkacak. Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları daha yayınlanan fragmanlar birlikte belli oldu. Geçtiğimiz sezon finalinde bulunan yarışmacılar yeni sezonda da rekabete devam edecek.

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YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Demet Akalın'ın sunacağı Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon fragmanı da yayında. Ünlü popçu Demet Akalın'ın enerjisi fragmanda bile belli oluyor. Yeni sezon tanıtım filminde kayınvalideler ve gelinler de görülürken Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta jenerik şarkısını yeniden seslendirdiği anlaşılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ekranlarda olacak gelin ve kayınvalideler 5 bilezik ödülünü kazanabilmek için yine bir rekabet içine girecek. Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta yapılan bölüm haftanın finali bölümünde bilezik ödülü verilirken aynı zamanda gün finalinde yine çeyrek altın dağıtılacak.

Kaynak:İlan365