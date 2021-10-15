Gelinim Mutfakta 15 Ekim 2021 Cuma puan durumu nedir? 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta heyecanla sürüyor Peki bu hafta kimin kazanacağı belli oldu mu? Puanlama durumu ne oldu? Oyunculardan kim daha başarılı?

Gelinim Mutfakta 15 Ekim 2021 Cuma puan durumu 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? soruları merakla araştırılıyor. Bir haftalık mücadele sona erdi. Kazanan hangi gelin oldu? Programı kaçırmadan izleyenler ve birinciyi merak edenler için Gelinim Mutfakta 15 Ekim 2021 Cuma puan durumuna haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM 2021 CUMA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Büşra Nur:

15 EKİM GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde henüz kimin birinci olduğu belli değil...

KİM ELENDİ?

Kimin elendiği henüz belli değil...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler haftanın son gününde kadayıf sandviç tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir..

kaynak:bölge gündem