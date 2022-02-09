Gelin Evi yarışmacıları kimler? 9 Şubat Çarşamba

Gelin Evi yarışması Show Tv ekranlarının yeni yarışması olarak hafta içi hergün ekranlarda olacak? Gelin Evi yarışmasının yeni gelinlerinin kimler olacağı yarışmanın nasıl bir formatı olacağı herkes tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki gelin evi yarışmasının ilk yarışacak gelinleri kimler?

İlk Hafta Yarışmacıları

Melda

Emine

Gamze

Dilan

Hatice