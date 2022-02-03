Gelin Evi yarışmacıları kimler? 3 Şubat Perşembe

Ekranların yeni yarışma programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Gelinlerin hamaratlarını gösterebileceği yarışmanın kısa zamanda başlayacağı düşünülüyor. Peki yeni hafta yarışmacıları kimler olacak program formatı nasıl olacak?

Gelin Evi

Çeyizler, sunumlar, evlilik teklifleri ve özenle hazırlanmış sofraların yer aldığı Gelin Evi, 13 Aralık Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacak. Her gün birbirlerinin evlerine konuk olacak olan 5 yeni gelin 10 çeyrek altın ödülünü almak için yarışacak.

Yarışmacılar

Hamarat gelinler başvurularını yapmaya devam ediyorlar. Bu hafta hangi yarışmacıların yarışacağı merakla bekleniyor.