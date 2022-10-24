Ekranların en sevilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı programa her hafta yeni gelinler katılıyor. Peki bu hafta yarışan gelinin puan durumu nedir?

Gelin Evi Puan Durumu Nedir? 24 Ekim Pazartesi

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yarışma programının 24 Ekim Pazartesi puan durumu henüz açıklanmadı.