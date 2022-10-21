Gelin Evi Puan Durumu Nedir? 21 Ekim Cuma

Ekranların en sevilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı programa her hafta yeni gelinler katılıyor. Peki bu hafta yarışan gelinin puan durumu nedir?

Gelin Evi Puan Durumu Nedir? 21 Ekim Ekim

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yarışma programının 21 Ekim Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.