Ekranların en sevilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı programa her hafta yeni gelinler katılıyor. Peki bu hafta yarışan gelinin puan durumu nedir?

Gelin Evi Puan Durumu Nedir? 20 Ekim Perşembe

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yarışma programının 20 Ekim Perşembe puan durumu henüz açıklanmadı.