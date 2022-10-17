Ekranların en sevilen gelinlerin kıyasıya yarıştığı programa her hafta yeni gelinler katılıyor. Peki bu hafta yarışan gelinin puan durumu nedir?

Gelin Evi Puan Durumu Nedir? 18 Ekim Salı

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi yarışma programının 18 Ekim Salı puan durumu henüz açıklanmadı.