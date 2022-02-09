Gelin Evi en yüksek puanı alan kim? 9 Şubat Çarşamba

Gelin Evi yarışma programı hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Gelinlerin kıyasıya yarışma fırsatı bulduğu yarışmada gelinler hamaratlarını sergiliyor, çeyizlerini ve evlerinin dizimini gösteriyorlar ona göre puanlama durumu oluyor.

Gelin Evi En Yüksek Puanı Alan Yarışmacı Kimdir?

Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelin Evi programında en yüksek puanı alacağı düşünülen yarışmacının Özlem hanım olacağı düşünülüyor.