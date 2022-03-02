Gelin Evi en düşük puanı alan kim? 2 Mart Çarşamba
Gelin Evi programı hafta içi her gün Show Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Yeni başlayan gelin programı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gelinlerin kıyasıya yarışma imkanı bulduğu gelin yarışma programının yarışmacıları da merak ediliyor.
Gelin Evi programı hafta içi her gün Show Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Yeni başlayan gelin programı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gelinlerin kıyasıya yarışma imkanı bulduğu gelin yarışma programının yarışmacıları da merak ediliyor.
Gelin Evi En Düşük Puan Alan Kim?
Gelin Evi yarışma programında en düşük puanı alan gelinin Rabia hanım olacağı tahmin ediliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|27
|59
|2. 1461 Trabzon FK
|27
|55
|3. Bodrumspor
|27
|53
|4. Sivas Belediyespor
|27
|49
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|27
|49
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|27
|46
|7. Somaspor
|27
|45
|8. Afjet Afyonspor
|27
|44
|9. Çorum FK
|27
|44
|10. İnegölspor
|27
|38
|11. Ankaraspor
|27
|37
|12. Etimesgut Belediyespor
|27
|36
|13. Serik Belediyespor
|27
|31
|14. Diyarbekirspor
|27
|29
|15. Adıyaman FK
|27
|29
|16. Sarıyer
|27
|28
|17. Turgutluspor
|27
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|27
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|27
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17