Gelin Evi en düşük puanı alan kim? 10 Mart Perşembe

Gelin Evi programı hafta içi her gün Show Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Yeni başlayan gelin programı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Gelinlerin kıyasıya yarışma imkanı bulduğu gelin yarışma programının yarışmacıları da merak ediliyor.

Gelin Evi En Düşük Puan Alan Kim?

Gelin Evi yarışma programında en düşük puanı alan gelinin Rabia hanım olacağı tahmin ediliyor.