Gelin Evi 28 Mart Pazartesi puan durumu nedir?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Show Tv ekranlarının yeni yarışma programı büyük ilgi topladı. Yeni program formatının içeriğini herkes merakla bekliyor. Yeni yarışmanın yarışmacıları kimler olacak? Yeni gelinler kaç puan alacaklar?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Show Tv ekranlarının yeni yarışma programı büyük ilgi topladı. Yeni program formatının içeriğini herkes merakla bekliyor. Yeni yarışmanın yarışmacıları kimler olacak? Yeni gelinler kaç puan alacaklar?
Gelin Evi Programı Puanlama durumu nedir?
İlk hafta yarışmacısının puanı:16
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|31
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|31
|67
|3. Bodrumspor
|31
|60
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|31
|55
|5. Afjet Afyonspor
|31
|53
|6. Sivas Belediyespor
|31
|53
|7. Çorum FK
|31
|49
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|30
|49
|9. Somaspor
|30
|49
|10. İnegölspor
|31
|48
|11. Ankaraspor
|31
|44
|12. Etimesgut Belediyespor
|31
|36
|13. Diyarbekirspor
|31
|35
|14. Sarıyer
|31
|33
|15. Serik Belediyespor
|31
|33
|16. Adıyaman FK
|31
|32
|17. Turgutluspor
|31
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|31
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|31
|20
|20. Kahramanmaraşspor
|31
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17