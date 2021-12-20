Gelin Evi 20 Aralık Pazartesi puan durumu nedir?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Show Tv ekranlarının yeni yarışma programı büyük ilgi topladı. Yeni program formatının içeriğini herkes merakla bekliyor. Yeni yarışmanın yarışmacıları kimler olacak? Yeni gelinler kaç puan alacaklar?
Gelinlerin kıyasıya yarışacağı Show Tv ekranlarının yeni yarışma programı büyük ilgi topladı. Yeni program formatının içeriğini herkes merakla bekliyor. Yeni yarışmanın yarışmacıları kimler olacak? Yeni gelinler kaç puan alacaklar?
Gelin Evi Programı Puanlama durumu nedir?
İlk hafta yarışmacısının puanı:16
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|14. Turgutluspor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10