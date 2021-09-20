Fox Tv Dizisi Uzak Şehrin Masalı Nerede Çekiliyor?
Aslıhan Güner'in baş rolünü üstlendiği Fox'un ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından sevilen ve kabul gören dizisi Uzak Şehrin Masalı izleyicilerde bazı konularda merak uyandırmaya başladı bile. Dizisinin çekimlerinin nerede başladığı ise merak konusu. Uzak Şehrin Masalı dizisi nerede veya nerelerde çekiliyor? Fox tv kanallarında pazar günleri yeni bölümleri yayınlanan dizinin hangi şehirde çekildiğini sizlerle paylaşıyoruz. Aslıhan Güner'in çekimin yapıldığı şehre uygun uyarlanıp tasarlarlanan elbiseleri de izleyicilerin dikkatini çekmekte.
UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİ KONUSU NE?
Demirkan konağında gece vakitlerinde bir deprem meydana gelir. Umay’ın tüm hayatı birdenbire değişir. Uzun yıllar boyunca zalim kocasının şiddetine çocukları için maruz kalmaya katlanan Umay, bu olaydan sonra gemileri yakar ve çocuklarını da alarak evi terk eder. Eskitepe’ye doğup büyüğü köye giderek, uzun zamandır kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. Bu vesileyle barışmış olurlar. Umay hayatına yeni bir başlangıç yapmak isterken, bir adamla yolları keşisir. Bu gizemli ve tehlikeli adamın ellerine Umay çocuklarıyla beraber düşer.
OYUNCU KADROSU VE BU KADRODAKİ İSİMLERİN CANLANDIRDIKLARI KARAKTER İSİMLERİ NEDİR?
Aslıhan Güner- Umay Demirkan
Barış Kılıç- Kürşat Eroğlu
Timur Acar- Affan Demirkan
Begüm Birgören- Sonay Karaarslan
Zeynep Eronat- Aliye
Gökhan Bekletenler
Eylem Tanrıver
İrem Ecem Başarır- Besime
Ali Berge- Murat
Derya Pınar Ak- Elif Demirkan
Baran Deniz Yücel- Melik Demirkan
UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ekranların yeni dizi Uzak Şehrin Masalı, Kars'ta çekiliyor. Ancak dizinin ilerleyen bölüm çekimleri İstanbul'da yapılacak.
En son yayınlanan 3. Bölümün 1. Fragmanını izleyebilirsiniz.
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0