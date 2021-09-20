Fox Tv Dizisi Uzak Şehrin Masalı Nerede Çekiliyor?

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİ KONUSU NE?

Demirkan konağında gece vakitlerinde bir deprem meydana gelir. Umay’ın tüm hayatı birdenbire değişir. Uzun yıllar boyunca zalim kocasının şiddetine çocukları için maruz kalmaya katlanan Umay, bu olaydan sonra gemileri yakar ve çocuklarını da alarak evi terk eder. Eskitepe’ye doğup büyüğü köye giderek, uzun zamandır kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. Bu vesileyle barışmış olurlar. Umay hayatına yeni bir başlangıç yapmak isterken, bir adamla yolları keşisir. Bu gizemli ve tehlikeli adamın ellerine Umay çocuklarıyla beraber düşer.

OYUNCU KADROSU VE BU KADRODAKİ İSİMLERİN CANLANDIRDIKLARI KARAKTER İSİMLERİ NEDİR?

Aslıhan Güner- Umay Demirkan

Barış Kılıç- Kürşat Eroğlu

Timur Acar- Affan Demirkan

Begüm Birgören- Sonay Karaarslan

Zeynep Eronat- Aliye

Gökhan Bekletenler

Eylem Tanrıver

İrem Ecem Başarır- Besime

Ali Berge- Murat

Dilan Demircioğlu

Derya Pınar Ak- Elif Demirkan

Baran Deniz Yücel- Melik Demirkan

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni dizi Uzak Şehrin Masalı, Kars'ta çekiliyor. Ancak dizinin ilerleyen bölüm çekimleri İstanbul'da yapılacak.

En son yayınlanan 3. Bölümün 1. Fragmanını izleyebilirsiniz.