Flash TV'de Yeni Program Al Sana Haber'de 6 Ünlü İsim Kim? / Flash TV'de Yeni Program Al Sana Haber Ne Zaman Başlayacak?

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Flash TV'de yeni program! 'Al Sana Haber'de hangi ünlü 6 isim yer alacak?

Hakan Aygün’ün genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Flash TV, 11 Ekim’de yeniden yayın hayatına başladı.

Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi birçok önemli ismi kadrosuna katan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel programlarına rakip olacak yeni bir program start alıyor.

Sivri diliyle bilinen Seyhan Soylu moderatörlüğünde “Al Sana Haber” programı Flash TV’de yayın hayatına başlıyor.

Nihat Doğan, Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Erol Köse ve Bahar Candan’ın yer alacağı program 1 Kasım’da başlayacak ve her gün saat 15:00 ile 17:00 arası ekranlara gelecek.