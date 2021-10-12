Fahriye Evcen'in Son Haline Şaşıracaksınız! İşte Fahriye Evren'in Yeni Görüntüleri, 'Alparslan Büyük Selçuklu' Dizisinin Başrolü Fahriye Evcen'in Son Hali
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ekranlara geri döndü. Güzelliğiyle yeniden konuşulmaya başlanan güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in son görünütülerini sizlerle paylaşıyoruz.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel ve başarılı oyuncu yeni dizisi 'Alparslan Büyük Selçuklu' setindeki halleriyle birlikte son hallerini sevenleriyle paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Evcen'in 12 M takipçisi bulunmakta. Son paylaştığı, gönderilerine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Oğlu Karan'ın doğumundan sonra oyunculuk kariyerine bir süre ara veren Evcen'in son halleri takipçileri tarafından takdir edildi. İşte güzel oyuncunun yeni dizi setinden ve güncel hallerinden kareler.
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