Evlilik Hakkında Her Şey Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Fox Tv ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin oyuncu kadrosunda kimler olacak? Evlilik hakkında her şey dizisine hayat verecek güçlü oyuncular, set ekibiyle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.
Dizide Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…
Şimdiden konusuyla büyük merak uyandıran ve çekimleri İstanbul’da devam eden dizi “Evlilik Hakkında Her Şey”, yeni sezonda FOX’ta.
EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY TAM OYUNCU KADROSU
Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk.
kaynak:fox
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|5
|13
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|5
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|5
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|5
|10
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|5
|10
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|9
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|5
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|5
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|5
|5
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|5
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|5
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|3
|18. Başakşehir
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|5
|1
|20. Rizespor
|5
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|16
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|18. İstanbulspor
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|6
|4
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|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
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|5. Man City
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|10
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|10
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|9
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|8
|9. Brentford
|5
|8
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