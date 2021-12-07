Evlilik Hakkında Her Şey 12.bölüm full izle / Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle

Evlilik Hakkında Her şey son bölüm ne oldu merakla seyredilen dizi büyük heyecan uyandırıyor. Peki son bölümün konusu ne oldu en önemli akış neydi. Şimdi ne olacak yeni bölümde neler bekliyor izleyicileri?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde kaçınılmaz olan yüzleşme!

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Salı akşamları yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Şimdiye kadar iyi reytingler alarak ilerleyen dizinin hikayesi de çok akıcı gelişiyor. Dizi hayranları yeni bölümde neler olacağını çok merak ediyor. Gelişmelerle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır. Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer.

Müvekkili Süreyya hanım da beklenmedik şekilde bu sürece dahil olur. Bunun yanı sıra, böylesine hassas ve zayıf olduğu bir zamanda Yıldırım’a yakın durmak istemese de ikili arasında bazı yüzleşmelerin yaşanması kaçınılmazdır. Songül’ü anlaşmaya ikna etmek isteyen Alpay, Songül’le yüzleşecek fakat bu buluşma hiç beklenmedik bir noktaya varacaktır.

Sergen ise yaşananların acısı ve Azra’yı kaybetme korkusuyla en yakın tehdit olarak gördüğü Yıldırım’ın üzerine gider. Bu esnada Ural’ın yapacağı bir teklif Sanem’i kararsız bırakacaktır. Çolpan’ın gizlediği bir başka gerçek ortaya çıkarken, Faruk’un bir itirafıyla aralarındaki ilişki yeni bir boyut kazanacaktır. Üç kız kardeşin yaşadıklarından uzaklaşmak isterken atıldıkları bir maceranın sonunda ise Azra’yı en büyük kâbusu beklemektedir.

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