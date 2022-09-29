Esra Erol'da Fatma'nın konusu nedir?

Esra Erol programı farklı konulara çözüm bulmayla yeni sezonda da devam ediyor. Bu sezondaki yeni konular ve konuklar merak ediliyor.

ESRA EROL'DA

FATMA KİMDİR?

Fatma'nın konusu geçen yılda işlenmişti, fakat bir çare bulunamadı. Yaşı küçük olmasına rağmen kendinden yaşça çok büyük biri tarafından kandırılıp aynı evde yaşamaya ikna ediliyor.

Evlenme vaadiyle kandırılan Fatma aynı evde yaşadığı kişi tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldı. İşkence görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Fatma'nın ailesi kızlarının psikolojik sorunu olduğunu iddia ediyor.

Program da tekrar işlenen konuya çözüm bulunması bekleniyor. Normal hayatına geri dönmesi için çabalayan ailesinin tek umudu Esra Erol'da programı şimdi gözler Fatma'nın konusunda.