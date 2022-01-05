Esra Erol Zeynep kimdir? Esra Erol Zeynep, Saliha, Firdevs olayı nedir?

Ekranların her gün seyredilen programı her gün merakla izleniyor. Bugün neler oldu? Bugün Esra Erol' neler yaşandı? Bugün Esra Erol' de kimler konuk oldu.

Zeynep evli olduğu halde evden kaçtı. Annesi Zeynep'in nerede olduğunu bulamadı. Esra Erol programına katılan çaresiz kadın kızına ulaştı.