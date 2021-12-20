Esra Erol Sevim kimdir? Sevim hanım olayı nedir?

Ekranların her gün seyredilen programı her gün merakla izleniyor. Bugün neler oldu? Bugün Esra Erol' neler yaşandı? Bugün Esra Erol' de kimler konuk oldu.

Eşinden boşanmak isteyen genç kadın kocasının çocuklarını vermesini istediğini söyledi.

Eşinin aldattığını söyleyen genç kadın sadece çocuklarının velayetini istiyor. Bakalım Esra Erol sorunlarına çare bulabilecek mi?