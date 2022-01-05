Esra Erol Sevda kimdir? Sevda'nın konusu nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Programda çözülmeyen sıkıntılı sorunlar konu edilip çözüme kavuşturuluyor. Peki Esra Erol'ün bu haftaki konuları neler?

Sevda kocasından ayrılmak istiyor. Evliyken başka biriyle tanışan Sevda neden kaçtı herkes bunuda merak ediyor.