Esra Erol Selma kimdir? kaç yaşında? Selma Hanım olayı nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Programda çözülmeyen sıkıntılı sorunlar konu edilip çözüme kavuşturuluyor. Peki Esra Erol'ün bu haftaki konuları neler?

Selma Kimdir?

Selma güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Erkek arkadaşına ilk görüşte aşık olup babasından habersiz evlenmişler. Esra Erol programına katılma sebepleri Selma hanımın babası evliliklerine rıza göstermiyor. Selma Esra Erol programına katılıp

yardım istiyor. Bakalım Selma 'nın babası kızını affedecek mi?