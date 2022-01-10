Esra Erol Niyazi bey kimdir?

Ekranların büyük ilgiyle seyredilen programında bugün neler olacak? Hangi sorunlar çözüme kavuşturulacak? Hangi olaylar yeni işlenecek? Çözüm bulunamayan konu var mı? Hangi olaylar aydınlığa kavuşacak? Hangi olaylar çözümsüz kalacak?

Niyazi bey eski eşine dönecek mi? Herkes bunun cevabını bekliyor. Niyazi beyin son kararı ne olacak?