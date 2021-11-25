Esra Erol Necat Amca olayı

Ekranların büyük ilgiyle seyredilen programında bugün neler oldu? Hangi konular işlenmiştir. Hangi konular çözüme kavuşturulmuştur? Hangi konulara çözüm bulunamamıştır? Esra Erol’da (bugün) neler oldu?

Esra Erol’da

Necat amca kendisinden 40 yaş küçük kızla evlendi. Şuan kız tarafının dolandırıcı olduğunu iddia eden Necat amca şimdi ne yapacak? Hangi taraf haklı herkes bunun cevabını arıyor..

https://www.atv.com.tr/esra-erolda/1318-bolum/izle