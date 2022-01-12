Esra Erol Meryem kimdir? Meryem'in konusu nedir?

Ekranların her gün seyredilen programı her gün merakla izleniyor. Bugün neler oldu? Bugün Esra Erol' neler yaşandı? Bugün Esra Erol' de kimler konuk oldu.

Eşinden yanlışlıkla boşandığını dile getiren Meryem tekrar eşiyle evlenmek istiyor. Meryem tekrar eşiyle evlenebilecek mi?