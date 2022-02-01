Esra Erol Mehmet bey kimdir? Eşi geri dönecek mi?

Mehmet bey 15 yıllık eşi tarafından terk edildi. Yıllarca çocukları olmayan 15 yıl sonra bir çocukları olan adam çaresiz kaldı.

Karısı çocuğuda alıp kaçtı. Peki Mehmet beyin eşi geri dönecek mi? Mehmet beyin eşi nerede?