Esra Erol Hüseyin kimdir? Hüseyin'in konusu nedir?

Esra Erol programına katılan Hüseyin karısından şiddet gördüğünü iddia ediyor.

Ev işlerine dahi yardımcı olduğunu die getiren çaresiz koca programda derdine çare arıyor.

Peki Hüseyin'in eşi canlı yayına katılacak mı? Hüseyin ne yapacak?