Esra Erol Hayriye kimdir?

Esra Erol programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Sorunları olanlara çözümler arayan Esra Erol programında hangi konular işlenecek merak ediliyor..

Dolandırıldığını iddia eden kadın şiddete de uğradığını da söyledi. Eşinden bir an evvel boşanmak isteyen kadın Esra Erol'den yardım istiyor.