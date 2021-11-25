Esra Erol Hatice Hanım Ne Oldu?

Ekranların büyük ilgiyle seyredilen programında bugün neler olacak? Hangi sorunlar çözüme kavuşturulacak? Hangi olaylar yeni işlenecek? Çözüm bulunamayan konu var mı? Hangi olaylar aydınlığa kavuşacak? Hangi olaylar çözümsüz kalacak?

Sinema - TV 25.11.2021, 16:15 25.11.2021, 16:15
Esra Erol Hatice Hanım Ne Oldu?

Ekranların büyük ilgiyle seyredilen programında bugün neler olacak? Hangi sorunlar çözüme kavuşturulacak? Hangi olaylar yeni işlenecek? Çözüm bulunamayan konu var mı? Hangi olaylar aydınlığa kavuşacak? Hangi olaylar çözümsüz kalacak?

Esra Erol'da Neler Oldu?

Esra Erol açılışı polislerle yaptı ve uyuşturucu ile mücadelenin nasıl yapılacağının gösterileceğini belirtip polisleri tanıttı.

Esra Erol, bir çocuğumuzun uyuşturucu madde kullandığını davranışları değiştiğinde fark ettiğimizi halbuki daha erken de fark edilebileceğini söyledi. Selim Bey, 2 evlilik yapmış olduğunu, ilk eşinden boşandığını, ikinci eşi ile imam nikahlı evli olduğunu, ikinci eşinin kadın sığınma evine gittikten bir gün sonra kendisinin ilk eşinin yanına gittiğini söyledi.

Selim Bey, ilk eşinden olan çocuğunun Gülsün Hanım'a anne dediğini, annem olmazsa uyumam dediğini bu sebeple eşinin o gün Yeşim Hanım'ın yanında kaldığını dile getirdi. Ayşe Hanım stüdyoya geldi ve duygusal olduğu için ağladığını söyledi

Ayşe Hanım ve annesi sarıldı. Fatma Hanım kızının hiçbir şeyden korkmamasını, Esra Erol'un kendi yanlarında olduğunu dile getirdi. Murat Bey, eşinin hayatının yalan olduğunu, eşinin kendisine Tuna Bey ile tuzak kurduğunu iddia edip eşinin ilk kaçışında Tuna Bey ile birlikte kaçtığını bildiğini belirtti.

Meryem Hanım'ın görümcesi Özge Hanım stüdyoya geldi. Özge Hanım Esra Erol'a gelebilmek için çok büyük hayalleri olduğunu, bu şekilde gelmiş olmayı istemediğini söyledi.

Özge Hanım, Meryem Hanım'ın da haklı olduğu yanlar olduğunu, daha kardeşi ile Meryem Hanım evlenmeden önce Meryem Hanım'ın kendi yanlarında bir kere aniden rahatsızlandığını, kaçıp gittiğini, yakaladıklarını, yardım ettiklerini, o zaman bipolar olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Ayşe Hanım kaderde ne yazıldıysa onun başa geleceğini, nasibin buraya kadar olduğunu söyleyince Esra Erol Allah'ın akıl ve irade verdiğini, biraz da kaderin bizim ellerimizde olduğunu dile getirdi.

Ayşe Hanım, gidecek yeri olmadığı için 12 sene sabrettiğini, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu, gün olduğunda kendisine odun kömür de getirdiklerini ama oraya gittiğinde eşinin ailesine huzur vermeyeceğini, içip kapıya geldiğini küfürler ettiğini belirtti.

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

#ATV Esra Erol Canlı İzle
Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 14 32
2. Hekimoğlu Trabzon 14 32
3. Sivas Belediyespor 14 30
4. Çorum FK 14 27
5. Bodrumspor 14 26
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 14 25
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 14 24
8. Ankaraspor 14 22
9. Afjet Afyonspor 14 22
10. Somaspor 14 22
11. Serik Belediyespor 14 20
12. Etimesgut Belediyespor 14 19
13. İnegölspor 14 18
14. Diyarbekirspor 14 15
15. Turgutluspor 14 14
16. Sarıyer 14 12
17. Ergene Velimeşespor 14 11
18. Adıyaman FK 14 7
19. Niğde Anadolu FK 14 5
20. Kahramanmaraşspor 14 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6