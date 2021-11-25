Esra Erol Hatice Hanım Ne Oldu?

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Esra Erol'da Neler Oldu?

Esra Erol açılışı polislerle yaptı ve uyuşturucu ile mücadelenin nasıl yapılacağının gösterileceğini belirtip polisleri tanıttı.

Esra Erol, bir çocuğumuzun uyuşturucu madde kullandığını davranışları değiştiğinde fark ettiğimizi halbuki daha erken de fark edilebileceğini söyledi. Selim Bey, 2 evlilik yapmış olduğunu, ilk eşinden boşandığını, ikinci eşi ile imam nikahlı evli olduğunu, ikinci eşinin kadın sığınma evine gittikten bir gün sonra kendisinin ilk eşinin yanına gittiğini söyledi.

Selim Bey, ilk eşinden olan çocuğunun Gülsün Hanım'a anne dediğini, annem olmazsa uyumam dediğini bu sebeple eşinin o gün Yeşim Hanım'ın yanında kaldığını dile getirdi. Ayşe Hanım stüdyoya geldi ve duygusal olduğu için ağladığını söyledi

Ayşe Hanım ve annesi sarıldı. Fatma Hanım kızının hiçbir şeyden korkmamasını, Esra Erol'un kendi yanlarında olduğunu dile getirdi. Murat Bey, eşinin hayatının yalan olduğunu, eşinin kendisine Tuna Bey ile tuzak kurduğunu iddia edip eşinin ilk kaçışında Tuna Bey ile birlikte kaçtığını bildiğini belirtti.

Meryem Hanım'ın görümcesi Özge Hanım stüdyoya geldi. Özge Hanım Esra Erol'a gelebilmek için çok büyük hayalleri olduğunu, bu şekilde gelmiş olmayı istemediğini söyledi.

Özge Hanım, Meryem Hanım'ın da haklı olduğu yanlar olduğunu, daha kardeşi ile Meryem Hanım evlenmeden önce Meryem Hanım'ın kendi yanlarında bir kere aniden rahatsızlandığını, kaçıp gittiğini, yakaladıklarını, yardım ettiklerini, o zaman bipolar olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Ayşe Hanım kaderde ne yazıldıysa onun başa geleceğini, nasibin buraya kadar olduğunu söyleyince Esra Erol Allah'ın akıl ve irade verdiğini, biraz da kaderin bizim ellerimizde olduğunu dile getirdi.

Ayşe Hanım, gidecek yeri olmadığı için 12 sene sabrettiğini, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu, gün olduğunda kendisine odun kömür de getirdiklerini ama oraya gittiğinde eşinin ailesine huzur vermeyeceğini, içip kapıya geldiğini küfürler ettiğini belirtti.

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