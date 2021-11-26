Esra Erol Gülcan kimdir? Esra Erol Gülcan Olayı

Ekranların her gün seyredilen programı her gün merakla izleniyor. Bugün neler oldu? Bugün Esra Erol' neler yaşandı? Bugün Esra Erol' de kimler konuk oldu.

Gülcan Olayı

Gülcan'ın neden kaçtığı merak ediliyor. Gülcan mutlu olacak mı Esra Erol olayları nasıl sonuçlandıracak herkesin gözü programda..