Esra Erol Fatma kimdir? Fatma'ya ne oldu?

Ekranların büyük ilgiyle seyredilen programında bugün neler oldu? Hangi konular işlenmiştir. Hangi konular çözüme kavuşturulmuştur? Hangi konulara çözüm bulunamamıştır? Esra Erol’da (bugün) neler oldu?

Esra Erol’da

Fatma herkesi çok üzdü kocasının ve kaynanasının eziyetlerine mahsur kalan FATMA' ya ne olacak yüzde elli engelli olan Fatma için herkes seferber oldu..