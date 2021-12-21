Esra Erol Ethem Bey kimdir? Ethem Beyin konusu nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı konuları işleyen Esra Erol programında bu hafta neler olacak? Esra Erol programında hangi konular çözüme kavuşturulacak, hangi konular çözümsüz kaldı?

Ethem bey çok kötü dolandırılmış iyi niyetini kullanıp kandırılan çaresiz adam dolandırıldığı için ve tüm birikimleri gittiği için eşide evi terk etmiş. Ethem bey hanımının geri gelmesi için sesini duyurmak istiyor.

Bakalım Ethem beyin eşi evine geri dönecek mi? Ethem bey sürekli düzensiz işlerde çalışmış artık eşinin sabrı kalmamış şimdi herkes merakla barışacaklar mı bunu bekliyor.