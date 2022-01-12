Esra Erol Etem Bey kimdir? Etem Beyin konusu nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı konuları işleyen Esra Erol programında bu hafta neler olacak? Esra Erol programında hangi konular çözüme kavuşturulacak, hangi konular çözümsüz kaldı?

Eşinin okey bağımlısı olmasından yakınan Etem bey Esra Erol'e sığındı. Eşi eski haline dönecek mi şimdi herkes bunun cevabını merak ediyor..