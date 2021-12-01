Esra Erol Emine hanım kimdir? Emine hanım olayı nedir?

Herkesin merakla takip ettiği programda bugün ne oldu? Emine hanım olayında son bölümde neler oldu? Emine ne yapacak? Son bölüm ne oldu?

Esra Erol'da bugün...

Emine hanım, kendisinin hiçbir davası olmadığını, maddi manevi çöktüğünü, konunun başka yere çekilmemesini istedi.

Emine hanım miras hakkını istedi ."Bende o babanın çocuğuyum hakkımı istiyorum" dedi.