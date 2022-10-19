Esra Erol'da Zehra'nın konusu nedir?

ATV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da hafta içi her gün ekranlarda. Programda çözümsüz konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Peki yeni konulardan Zehra'nın konusu nedir?

ESRA EROL'DA ZEHRA KİMDİR?

Zehra 35 yaşında bir kızı var eşi tarafından zor durumda bırakılan genç kadın Esra Erol ve ekibinden yardım istiyor. Programda çaresiz kadının sorunları çözülmeye çalışılıyor.