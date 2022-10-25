Esra Erol'da Kübra'ya ne oldu, Kübra nerede?

ATV ekranlarının en çok izlenen programı hafta içi her gün ekranlarda. Programda çözüm bulunamayan konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Yeni konukları ağırlayan programın konukları da merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Kübra kimdir, Kübra'ya ne oldu?

ESRA EROL KÜBRA'YA NE OLDU?

29 yaşındaki Kübra 14 aylık bebeğini bırakıp ortadan kayboldu. Kübra tüm aramalara rağmen bulunamıyor. Bakalım ailesi ekranlardan seslenen Kübra ortaya çıkacak mı, Esra Erol ve ekibi Kübra'yı bulabilecek mi?