Ekranların sevilerek izlenen programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programa yeni konuklar katılıyor. Peki yeni konuklardan Cevriye'nin konusu nedir?

Esra Erol'da Cevriye'nin Konusu Nedir?

34 yaşındaki Cevriye sosyal medyadan bir kişiyle tanışır. Tanıştığı kişi tarafından kandırıldığını iddia eden genç kadın sosyal medyadan tanıştığı kişiyle yüzleşecek. Bakalım Esra Erol'da programında bu konuya çözüm bulunabilecek mi?