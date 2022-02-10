Esra Erol Ceylan kimdir? Kocası Ramazan kim? Konusu nedir?

Esra Erol programı hafta içi her gün devam ediyor. Peki programa katılan Ceylan kim?

Ceylan ailesine rest çekip evden kaçtı. Ramazanla ailesinin izni olmadan evlendi. Ailesinin af etmesini istiyor. Peki Ceylan'ın ailesi affedecek mi? Sonuç ne olacak?