Esra Erol Burcu kimdir? Burcu'nun konusu nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Programda çözülmeyen sıkıntılı sorunlar konu edilip çözüme kavuşturuluyor. Peki Esra Erol'ün bu haftaki konuları neler?

Burcu annesinin başka biriyle kaçıp evi terk ettiğini söylüyor. Peki Burcu'nun annesi geri gelecek mi?