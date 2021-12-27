Esra Erol Arzu kimdir? Annesine ne oldu?

Ekranların büyük ilgiyle seyredilen programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Peki Esra Erol'de bugün neler oldu? Hangi konular işlenecek? Hangi konular çözüme kavuşturuldu? Hangi konulara çözüm bulunamadı?

Arzu kimdir?

Arzu annesi için Esra Erol programına katıldı. annesinin hiç tanımadığı bir adamla kaçtığını ve bir daha haber alamadığını dile getiren çaresiz kız annesinin kandırıldığını söyledi. Annesinin konuştuğu kişinin parası için bu duruma düştüğünü söyledi. Arzu ananesine sesleniyor. Bakalım Arzu'nun annesi çağrıyı cevapsız mı bıarakacak? Çocuklarına dönecek mi?